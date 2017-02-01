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烟花爆竹炸伤如何处理

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2017-02-01新浪网
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核心提示：新春佳节，农村家家户户都会有放烟花、点爆竹的习俗，但习俗传承下来虽好，但如果一不小心，就容易被烟花爆竹炸伤。被烟花爆竹炸伤后该怎么处理？下面，由外科专家为大家分析一下。

　　指导专家：北京同仁医院 眼外伤科主任 卢海

　　1.预处理

　　先用一块洁净纱布或手帕盖上创面，轻轻捂住伤眼(伤口)，尽快赶往就近的正规医院就诊。

　　2.四个“不要”

　　不要自己用清水清洗眼睛。在家用的清水中其实是有大量细菌的，尤其是眼球破裂以后，带细菌的清水清洗，反而增加感染；

　　不要处理或压迫包扎己被炸裂的眼球。因为在压力下，已破损眼球的眼内容物可以脱出，医术再高超的医生，对已大部分眼内容物脱失的眼球，也无能力挽救，只能遗憾地行眼球摘除术；

　　不要舍近求远，要就近就诊。

　　不要喝水、吃东西。严重受伤后可能需要接受全麻手术，术前必须禁食禁水6小时以上。

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