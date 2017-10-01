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扭到脚踝后要牢记“RICE”四项原则

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2017-10-01生命时报
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核心提示：据调查统计在美国平均每天就有约3万人因为崴脚（即踝关节扭伤）需要就诊，这个数字在中国是美国的10倍。我们在运动时常常会扭伤脚踝，在不太平整的道路上行走时，也常常能看到由于穿着高跟鞋或厚底鞋而扭到了踝关节的人。

　　据调查统计在美国平均每天就有约3万人因为崴脚(即踝关节扭伤)需要就诊，这个数字在中国是美国的10倍。我们在运动时常常会扭伤脚踝，在不太平整的道路上行走时，也常常能看到由于穿着高跟鞋或厚底鞋而扭到了踝关节的人。

　　“有的人虽然扭伤比较重，但他自己并不知道，不进行就诊，从而错过了最佳的就诊时机。”北京善方医院外科医生张兴蓬提醒说，扭到脚踝后，要视情况及时去医院就诊。

　　“很多人崴脚以后，觉得其他人也都有扭伤过脚的情况，认为自己崴脚后有肿痛是正常的，不必去医院。有些韧带损伤，甚至骨折的患者，当时并没有意识到自己受伤这么严重。选择休息几天，疼痛减轻后继续行走。往往就会出现损伤部位的韧带撕裂不愈合，造成慢性踝关节不稳或者是骨折后继续行走造成骨折情况加重，骨折移位，骨折畸形愈合晚期形成踝关节创伤性关节炎，严重的限制了患者的行动能力，使日常生活质量大大下降。”

　　为什么会崴脚

　　踝关节扭伤是一种常见的运动损伤。踝关节扭伤后，多导致踝关节周围韧带的过度牵拉或撕裂，严重者会引起踝关节周围的骨折。由于踝关节是人体进行运动的承重关节，因此其状态的好坏直接影响了生活质量。

　　我们在进行下楼梯、下山、起跳后落地等活动，或者穿着高跟鞋在崎岖道路上行走时，一旦不能掌握平衡，就容易导致踝关节的扭伤，大部分情况下受伤时足处于内翻位置，损伤部位为踝关节外侧结构。

　　张兴蓬医生指出，扭伤后，有的人会由于出血造成的血肿使整个脚都肿起来了，有的脚踝周围会出现局部淤青，这是因为韧带表面分布有细小血管，韧带损伤后周围血管破裂就会造成局部淤青。淤青肿胀越重通常意味着踝关节损伤越重。

　　崴脚后如何处理

　　“崴脚后，如果感觉疼痛并不严重，也没有出现淤青，红肿，就可自行在家观察;如果在几小时之内，扭伤的地方迅速红肿，淤青，疼痛加重，就要立刻到医院去。”

　　张兴蓬表示，“反之，如果扭伤后没有肿胀，疼痛不明显，没有淤青，我们会认为伤到韧带和骨头的几率较小，可以先休息观察，如果症状不再继续加重的话问题一般不大。”

　　韧带完全断裂的时候会听到“啪”的一声，如果同时听到“喀拉喀拉”声，就有可能发生了骨折，如果您崴脚后听见这种声音往往提示损伤较严重。

　　如果我们无法判断崴脚的损伤程度，就可以遵照RICE原则处理后，尽快到医院去，由专科医生来判断。

　　自行正确处置的RICE法则

　　踝关节扭伤损伤者中，会有30-40%的人是在不正当处置下出现慢性踝关节不稳或其他症状，会影响到平时的运动和生活。

　　有些人虽然没有经过正确处理，但他们比较幸运的是，骨和韧带的损伤并不很严重，只是部分撕裂，连续性还存在，这时候出现后遗症的几率就比较小。

　　“一旦扭伤严重，韧带完全断裂或者骨折，愈合不良就会出现后遗症，比如走路或运动没多久就经常踝关节疼痛肿胀，会经常习惯性崴脚等等。”张兴蓬强调。

　　RICE原则包括四个步骤，即静卧，冰敷，加压，抬高。

　　其中“R”指Rest，静止休息，减少活动，如果是韧带损伤，坚持行走会加重韧带的撕裂。如果是骨折了的情况下还执意行走，就会加重骨折端移位的风险。把本来简单固定就能治愈的损伤严重化，往往就需要手术治疗。不但增加了身体的痛苦，也增加了相应的经济负担。

　　“I”指Ice，在24-48小时内使用冰敷疗法，可使用毛巾包裹冰块敷于损伤处，或将冰块放到塑料袋里再倒入水后再放到损伤处，注意不要将冰块直接敷在皮肤上以免冻伤，每次10-20分钟，2小时一次，这样做的目的能使局部血管收缩，减轻出血带来的肿痛。

　　“C”指Compression，稍严重的扭伤则需要加压包扎，能减轻局部的肿胀防止进一步出血，而不能揉，或者喷红花油等，会加重急性期损伤小血管的出血，导致肿胀疼痛的加重。

　　“E”指Elevation，在睡觉或休息时在脚下垫一个枕头，使患肢高于心脏约10公分左右即可，这样做可以促进血液回流，达到减轻肿胀疼痛的目的。

　　“医学上将扭伤后24小时之内称为急性期，这个时期的处理尤为重要。不要热敷不要揉不要刚受伤就擦红花油。”

　　张兴蓬指出，“牢记‘RICE’原则，就可以从容应对踝关节扭伤了。”

　　最后再和大家强调一下，一旦受伤很快就出现明显的肿痛和淤青的症状，往往预示着损伤较重，在采用“RICE原则”处理的同时要尽快就医。

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