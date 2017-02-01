春节出游 这些急救常识要谨记

核心提示：春节假期，许多人会选择以出游的方式度过，如到名胜古迹感受历史，登高望远领悟一览众山小，去大草原处策马奔腾……春节期间最重要的就是玩得尽兴，但也别怪小编多嘴，出门在外，咱们不可避免地会遇到一些突发情况，如摔跤、晕车等，出现这样的情况必定会使你感到非常扫兴。所以，外出游玩，还是要以安全为主。下面，小编整理了春节出游的一些急救常识，希望大家能认真阅读，防患于未然。

春节假期，许多人会选择以出游的方式度过，如到名胜古迹感受历史，登高望远领悟一览众山小，去大草原处策马奔腾……春节期间最重要的就是玩得尽兴，但也别怪小编多嘴，出门在外，咱们不可避免地会遇到一些突发情况，如摔跤、晕车等，出现这样的情况必定会使你感到非常扫兴。所以，外出游玩，还是要以安全为主。下面，小编整理了春节出游的一些急救常识，希望大家能认真阅读，防患于未然。



1、晕车厉害，应常备晕车药

舟车劳顿、空气浑浊，乘车前去游玩或者探亲拜访的人总会免不了出现头晕、呕吐的情况。所以，小编建议经常晕车的朋友们出门游玩一定要随身戴上晕车药，并于出发前半个小时服下，避免晕车给身体带来的不适。另外，还建议出发的前一天晚上不要吃过分油腻的食物，而应该吃点清淡的，以免在旅途上出现肠胃不适的情况，造成呕吐。

2、名胜古迹处，要注意人多踩踏

新春长假，许多人会选择到名胜古迹去饱览祖国的大好河山，缅怀神州大地曾走过的历史。然而，往往在假期，名胜古迹的人流量是最多的，这种情况下就极容易出现踩踏事件。当遇到踩踏事件时，咱们一定不要慌张，一定别让自己倒下，如果发现旁边有牢固的东西，一定要抓住，并且尽快逃离拥挤的现场。

3、登高望远，当心摔跤扭伤

外出登山或者远足、逛街，如果不慎扭伤，就应该立刻停止下来，24小时内用冰袋进行冷敷，以便消肿。如果没有冰袋，也可以用冷水进行冲洗，并用干净绷带将患处包扎好。24小时之后，再用热水袋对患处进行热敷，以利于患处嚣张止痛。如果过了几天之后，患处仍然疼痛难忍，就应该去医院就诊，查明是否有骨折、韧带断裂的可能。

4、下海游泳，要注意防溺水

新春假期，许多人会选择去海边感受一下阳光的沐浴，或者下海游泳、潜水等。这个时候，水性不佳的人则很容易出现溺水的情况。溺水时，咱们一定要保持清醒的头脑，头顶向后，口向上方，将口和鼻子露出水面，以利于呼吸和呼救，另外，溺水者吸气的时候一定要深，以便增加在水中的浮力，但切忌盲目挣扎，

而当我们在水上发现有人溺水时，一定要及时为他进行心肺复苏。首先将溺水者抬出，为他清理好身上的污垢，解开衣扣让他保持呼吸的畅通，然后取半跪位，将伤员的腹部放在急救者腿上，使其头部下垂，并用手平压背部进行倒水。对于心跳已经停止的溺水者，则应先进行胸外心脏按压直到心跳恢复或者医务人员到来为止。

5、草原策马，别被高原反应击垮

如果有朋友过年是去内蒙古或者西藏的就要注意了，因为出现在这些地方会使你出现高原反应，让你出现无力、呕吐、头晕、胸闷、气短等症状。为预防高原反应，小编提醒在出发前要多喝红糖水，到达目的地之后一定要保证充足的睡眠，必要的话可以带上氧气罐。另外，乘客一定要在这几天戒除烟酒，以防止呼吸道防御功能削弱，引起呼吸道感染，出现感冒。

6、冬日看雪，要注意保护眼睛

对于南方人来说，冬日去北方看雪是一件特别浪漫、特别别致的事情，但由于经验较少，看雪的时候如果不注意保护好眼睛，则很容易导致“雪盲症”，使眼角膜出现损伤，出现眼睛充血、流泪、视力下降等情况。因此，小编建议如果是要去看雪，最好戴上墨镜，以免强烈刺激的光线照进眼睛里。另外，由于南北温差大，出门在外，游客们一定要注意增添衣物，以免冻伤。

7、逛花街，应防止过敏

广东人素有新年逛花街的习俗，以求这一年平平安安、财运亨通。然而逛花街虽然热闹，但也要注意防止花粉过敏，特别是有过敏性鼻炎、哮喘病史的人，一定要多加注意，防止病发。花粉过敏的主要症状有鼻塞、打喷嚏、流泪等，严重者会出现胸闷、憋气，所以一旦发现自己有以上症状，一定要尽快远离过敏原，并尽快前往医院就诊。

8、虫咬蜂蜇，做好急救措施

如果是去郊区或者农村，最好穿上长袖衣服和长裤，以防止被虫咬或者蜂蜇。如果不小心被虫咬或者被蜂蜇，可以在伤口处涂点肥皂水中和一下，以利于解毒。但由于有的虫子是具有毒性的，当自己不能辨别昆虫毒性的情况下，最好到药店去资讯药师，购买专门的药膏对伤口进行处理。

9、食物中毒，要立即前往医院就诊

当怀疑自己食物中毒的时候，就应该立刻停止食物的摄入，用手指刺激舌根，让食物自动吐出，呕吐之后，还要及时喝水以补充身体水分。如果发现自己脸色苍白、出虚汗、手脚冰凉，一定要去医院就诊，避免发生休克的情况。

说了那么多，小编就只有一个愿望，就是希望大家出门在外能够平平安安，如果发生突发事件时，一定不要慌张，而应该提高警惕，采取必要的急救措施，用健康的身体快乐过新年。